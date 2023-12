Voya Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Voya in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,23 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 9,97 Prozent, was bedeutet, dass Voya eine Outperformance von +10,26 Prozent erzielt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,43 Prozent, wobei Voya um 14,8 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance wurde Voya in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Voya derzeit bei 70,58 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 74,07 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von +4,94 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 69,37 USD, was einer Differenz von +6,78 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Grundlage beider Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Voya als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 23,16, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 31,79 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Voya in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Gespräche verstärkt um positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Voya. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.