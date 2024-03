Voya Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Analysteneinschätzung für die Voya-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie einmal das Rating "Gut" erhalten hat, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen erhalten hat. Das langfristige Rating von institutioneller Seite für die Aktie ist demnach "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Voya. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs der Aktie von 71,4 USD befasst und erwarten eine Entwicklung von 20,45 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 86 USD. Dies wird als positive Einschätzung angesehen und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Voya-Aktie derzeit bei 70,47 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 71,4 USD liegt und somit einen Abstand von +1,32 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 69,96 USD ergibt sich eine Differenz von +2,06 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Voya 2,27 Prozent, was 1,37 Prozent über dem Mittelwert (0,89) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Voya in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Die Aktie wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Voya gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.