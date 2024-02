Voya Aktie: Was passiert jetzt?

Die Anlegerstimmung gegenüber Voya war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und vier negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Voya daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Verglichen mit anderen Aktien aus der Finanzbranche hat Voya in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,17 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" konnte Voya mit einer Rendite von 5,83 Prozent den Durchschnitt um 1,34 Prozent übertreffen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Voya ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Voya liegt bei 45,31, was auf eine neutrale Marktsituation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt mit 54 im neutralen Bereich. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Voya mit 69,32 USD um -3,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -1,73 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.