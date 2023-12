Voya Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung der Anleger: Voya wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Voya liegt bei 73,19 USD, was +3,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Betrachtet man die letzten 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +3,58 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was wir als positiv bewerten. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Voya-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für Voya bei 60,27, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 40 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.