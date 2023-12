Voya Aktie: Was für ein Erfolg!

Die technische Analyse der Voya-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 70,58 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 74,07 USD liegt und somit einen Abstand von +4,94 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 69,37 USD, was einer Differenz von +6,78 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist die Voya-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,6 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 52. Dies macht die Aktie "günstig" und führt zu einer Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien als "Gut".

Im Vergleich zur "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat Voya in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 9,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,26 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 14,8 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für Voya ergibt insgesamt ein "Gut", da 4 Buy, 2 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 81,67 USD, was eine Entwicklung um 10,26 Prozent bedeuten würde. Daher wird auch hier das Rating "Gut" vergeben.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, fundamentale Bewertung, Branchenvergleich und Analysteneinschätzung eine positive Tendenz für die Voya-Aktie, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.