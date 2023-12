Voya Aktie: Der Knaller!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Voya ist sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Dividendenrendite der Voya-Aktie beträgt 2,35 Prozent, was 3,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3,39 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von den insgesamt 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Voya-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut" und 2 "Neutral", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten lassen zudem eine Steigerung um 11,9 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend erwarten, was zu einer empfohlenen "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Voya von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.