Voya Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Voya derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 70,79 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (72,26 USD) um +2,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 70,85 USD ergibt eine Abweichung von +1,99 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei zeigt sich, dass Voya mit einem Wert von 9,6 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 56,38. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Voya. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde über Voya mehr als üblich diskutiert, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Voya im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,23 Prozent erzielt, was 9,08 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 20,12 Prozent, und Voya liegt sogar 0,11 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.