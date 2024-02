Voya Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die Stimmung am Markt für Voya-Aktien wird positiv eingeschätzt, da die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um Voya diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Voya derzeit mit 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,71 Prozent in der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -3,45 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Voya ergeben eine durchschnittliche Einschätzung von "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose weist auf ein Aufwärtspotenzial von 19,67 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Voya-Aktie eine Einstufung von "Schlecht" mit einem Wert von 70,44. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einschätzung von 58,19.

Insgesamt erhält die Voya-Aktie eine gemischte Bewertung, wobei die Stimmung und die Analystenempfehlungen positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik und der RSI eher negativ bewertet werden.