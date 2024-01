Voya Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Voya in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer signalisiert eine positive Stimmung, was die Redaktion dazu veranlasst, der Aktie eine "Gut"-Bewertung zu geben. Die Häufigkeit der Beiträge zu Voya deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Im Vergleich zur "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat Voya in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,74 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -10,98 Prozent im Branchenvergleich dar, da vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 15,72 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Voya mit 4,12 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,86 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Voya-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 70,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 70,61 USD nur um -0,48 Prozent davon abweicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 71,68 USD nur um -1,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Insgesamt erhält die Voya-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Voya derzeit eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche bei -3 Prozent liegt.