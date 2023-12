Voxx Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Voxx wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,79, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,22 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In den letzten 12 Monaten erzielte Voxx eine Performance von -0,28 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die um -1,42 Prozent gefallen ist. Im Sektorvergleich "Zyklische Konsumgüter" lag Voxx mit einer Rendite von -4,3 Prozent über dem Durchschnittswert von -4,58 Prozent. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhalten hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Voxx-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Voxx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Voxx-Aktie.