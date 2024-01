Voxx Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung der Stimmung und des Buzzes bei Voxx festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Gut" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion war höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Voxx daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Voxx-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,59 Prozent, was 18,11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Haushalts-Gebrauchsgütern" liegt die Rendite sogar 26,44 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Voxx liegt bei 60,82 Punkten und der RSI25 bei 52,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Voxx 15,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht. Aus diesem Grund erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.