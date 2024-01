Voxx Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten Wochen gab es bei Voxx keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Voxx-Aktie liegt bei 89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,75, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Voxx.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Voxx-Aktie mit 9,93 USD 3,78 Prozent unter dem GD200 (10,32 USD) liegt, was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 10,36 USD, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Voxx-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Voxx derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Insgesamt zeigt sich, dass Voxx sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als auch in der technischen Analyse und der Dividendenpolitik neutral bis schlecht bewertet wird.