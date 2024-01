Voxx Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die jüngsten Analysen von Voxx haben ergeben, dass das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter eine niedrigere Dividende von 0 % ausschüttet. Dies bedeutet, dass Voxx in Bezug auf die Ausschüttung um 15,42 Prozentpunkte niedriger bewertet wird, was derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen über Voxx in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Voxx festgestellt. Dies basiert auf einer Tendenz hin zu besonders negativen Themen, die von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wahrgenommen werden. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Voxx eine Rendite von 28,59 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,13 Prozent erzielt hat, liegt Voxx mit 25,45 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Voxx ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.