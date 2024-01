Voxx Aktie: Hilfe!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Voxx in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,59 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt um 3,05 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Voxx eine Outperformance von +25,53 Prozent erzielt hat. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 0,27 Prozent, während Voxx 28,32 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Voxx ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Voxx derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -15,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Voxx liegt bei 87,38, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als neutral angesehen wird und daher zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Voxx bei 7, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,92. Dies bedeutet, dass Voxx unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.