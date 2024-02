Voxx Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Voxx-Aktie weist laut technischer Analyse eine negative charttechnische Entwicklung auf. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,38 USD lag, was einem Unterschied von -12,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,43 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,13 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Voxx-Aktie ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Voxx-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -24,23 Prozent aufweist, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,68 Prozent erzielt, liegt die Voxx-Aktie mit -17,54 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend ist zu erwähnen, dass Voxx im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter mit einer Dividende von 0 % als schlechter zu bewerten ist, da die Differenz 15,43 Prozentpunkte beträgt. Dies führt derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht".