Voxx Aktie: Bloß aufpassen!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann man feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Voxx-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 96, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Voxx auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Voxx.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Voxx-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,23 Prozent erzielt, was 17,68 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,55 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -6,52 Prozent, und Voxx liegt aktuell 17,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Voxx im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Haushalts-Gebrauchsgüter" (15,4 %) niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Voxx langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut".