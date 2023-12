Voxx Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Voxx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,38 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 11,2 USD liegt somit deutlich darüber, was einem Unterschied von +7,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,76 USD) wird mit einem Unterschied von +14,75 Prozent übertroffen. Daher wird die Voxx-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Voxx liegt bei 57,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33 und erhält ebenfalls die Einstufung "Neutral". Somit wird die Voxx-Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei der Voxx-Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 607,36 Prozentpunkten bedeutet. Somit ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".