Voxtur Analytics Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Voxtur Analytics ist laut den Diskussionsforen und Meinungen in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies ist ein zusätzlicher Faktor, der bei der Bewertung der Aktie berücksichtigt werden sollte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Voxtur Analytics-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Voxtur Analytics-Aktie ergibt sich ein Wert von 37,5 für RSI7 und 52 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Voxtur Analytics-Aktie derzeit 4,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch 28,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Voxtur Analytics zeigen, dass die Aktie in letzter Zeit nur eine geringe Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Voxtur Analytics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".