Voxtur Analytics Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Voxtur Analytics wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Voxtur Analytics-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft. Das Wertpapier wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Voxtur Analytics eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Voxtur Analytics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Voxtur Analytics. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der hier auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 0,14 CAD für die Voxtur Analytics-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Voxtur Analytics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Voxtur Analytics zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.