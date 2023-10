Voxtron Middle East erweitert sein Portfolio um Enghouse CCaaS Solutions

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Enghouse Interactive und Voxtron Middle East LLC gaben heute eine mutige und weitreichende Erweiterung der langjährigen Partnerschaft zwischen Voxtron und Enghouse Interactive bekannt.Mit einer Partnerschaft, die seit mehr als einem Jahrzehnt gewachsen ist, macht Voxtron einen bedeutenden Schritt nach vorne, indem es sein Dienstleistungsportfolios um Contact Center as a Service (CCaaS)-Lösungen von Enghouse erweitert. Voxtron ist ein prominenter Anbieter von Lösungen zur Optimierung des Kundenengagements auf dem Markt im Nahen Osten und hat Enghouse Interactive als Schlüsselpartner für die nächste Expansionsphase verpflichtet.Im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft wird Voxtron nun eine Reihe weiterer Technologien rund um Enghouse CCaaS vertreiben und anbieten. Das Enghouse-Partnerprogramm ist eine der wenigen Kombinationen weltweit, die den Kunden die Möglichkeit bieten, ihre Technologie mit einem White Label zu versehen, das Voxtron im Rahmen der Voxtron CCaaS-Struktur implementieren will.Voxtron CCaaS ist eine hochmoderne, Cloud-basierte Contact Center-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, über bevorzugte Kanäle wie Sprache, E-Mail, Chat, SMS und soziale Medien mit Kunden in Kontakt zu treten. Mit Voxtron CCaaS erhalten Kunden nicht nur ultimative betriebliche Flexibilität, sondern auch Zugang zu den branchenweit umfassendsten Funktionen für Contact Center."Wir freuen uns sehr darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit auszubauen und unsere Partnerschaft mit Enghouse durch die Einführung von Voxtron CCaaS zu verstärken", sagte P. Thomas, CEO von Voxtron. "Diese Expansion ermöglicht es uns, unseren Kunden noch robustere und vielseitigere Tools zur Verfügung zu stellen, um ihre Kundenbindungsstrategien zu verbessern.""Enghouse Interactive ist stolz darauf, unsere Allianz mit Voxtron Middle East zu verstärken, eine Partnerschaft, die im Laufe der Jahre kontinuierlich Mehrwert geschaffen hat", fügte Vincent Mifsud, Präsident von Enghouse, hinzu. "Die Einführung von Voxtron CCaaS, das auf der innovativen Technologie von Enghouse basiert, unterstreicht einen wichtigen Vorteil, den wir unseren Partnern bieten, indem wir ihnen eine führende Cloud Contact Center-Lösung zur Verfügung stellen und ihnen die Möglichkeit geben, ihr eigenes Branding zu wählen. Gemeinsam sind wir bestrebt, die Zukunft des Kundenengagements voranzutreiben und sicherzustellen, dass Unternehmen mit den besten Tools ausgestattet sind, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und sie zu bedienen."Mit dieser aufregenden Expansion bekräftigt Voxtron sein Engagement für exzellente Leistungen bei der Erfüllung der sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden und festigt seine Position als vertrauenswürdiger globaler Anbieter von umfassenden und hochmodernen Lösungen für das Kundenerlebnis.Das Generalkonsulat von Kanada in Dubai freut sich über den globalen Erfolg von Enghouse, einem kanadischen Unternehmen. Konsulatsvertreter wiesen auf die heutige Ankündigung als ein starkes Beispiel für kanadische Innovation und F&E hin, die Unternehmenssoftwareprodukte entwickeln und diese strategisch mit regionalen Experten wie Voxtron Middle East verbinden. "Es ist ermutigend zu sehen, dass Enghouse investiert und seine Präsenz in den VAE ausgebaut hat - ein entscheidender, wachstumsstarker und zukunftsorientierter Technologiemarkt und ein wichtiger Partner für Kanada", sagte Tracy Reynolds, Generalkonsulin von Kanada in Dubai.Informationen zu Enghouse Interactive: Enghouse Interactive (EI), eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, ist ein renommierter, weltweit führender Anbieter von Contact Center Software und Videotechnologie-Lösungen, der seinen Kunden und Partnern den wertvollen Vorteil der Wahlfreiheit bietet. EI befähigt Unternehmen, Contact Center von Kostenstellen in leistungsstarke Wachstumsmotoren zu verwandeln. EI vereinfacht komplexe Integrationen durch offene Standards und die Unterstützung verschiedener Telefonie-Technologien, um eine nahtlose Kundenerreichbarkeit über verschiedene Kanäle und Standorte hinweg zu gewährleisten.Informationen zu Voxtron: Voxtron Middle East hat seinen Hauptsitz in Dubai, VAE, und ist weltweit mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Katar, Indien, Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, der Türkei, Tunesien, Hongkong, Portugal und Thailand vertreten. Voxtron liefert seit mehr als einem Jahrzehnt kosteneffiziente Lösungen zur Optimierung des Kundenengagements in Zusammenarbeit mit führenden Technologieanbietern wie Enghouse Interactive, SAGE, Verint, Clarabridge. Dieses umfangreiche Portfolio positioniert Voxtron als einen einzigartigen Anbieter, der in der Lage ist, seinen Kunden und Partnern vollständige, voll funktionsfähige Lösungen anzubieten.Voxtron Middle East LLC, PO Box 234162, M103, RAK Building, Street 12 A, Al Qusais 2, Dubai, U.A.E., E-Mail: sales@voxtronme.com, Tel.: +9714-293 0000; Mehdi Hamdoun, Enghouse Systems, E-Mail: Mehdi.Hamdoun@enghouse.com, Tel.: +971 50 555 9413View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/voxtron-middle-east-erweitert-sein-portfolio-um-enghouse-ccaas-solutions-301962382.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuell