Voxeljet Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Voxeljet basiert sowohl auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch auf dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 79,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Voxeljet-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Voxeljet eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,46 EUR für den Schlusskurs der Voxeljet-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag jedoch bei 1,09 EUR, was einem Unterschied von -25,34 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 1,21 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,92 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Voxeljet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung in Bezug auf die Voxeljet-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht, wobei überwiegend negative Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt. Insgesamt wird Voxeljet daher hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.