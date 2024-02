Voxeljet Aktie: Das macht sprachlos!

Die Voxeljet-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte wie den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses, das Sentiment und den Buzz, den Relative Strength Index (RSI) und die Anlegerstimmung umfasste.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergab sich eine Abweichung von -25,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergab eine Abweichung von -10,75 Prozent und führte ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt wurde Voxeljet daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigte auf 7-Tage-Basis und 25-Tage-Basis keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte überwiegend positive Stimmungen gegenüber Voxeljet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führte.

Insgesamt erhielt Voxeljet daher von der Redaktion verschiedene Bewertungen, darunter "Schlecht" aus charttechnischer Sicht, "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den RSI, sowie "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.