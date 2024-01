Voxeljet Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Für die Voxeljet-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 52 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 61,06 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Voxeljet-Aktie.

Die Dividendenrendite von Voxeljet liegt bei 0 Prozent, was 3,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Voxeljet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,41 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,08 EUR liegt, was einem Unterschied von -23,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem negativen Ergebnis, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Voxeljet-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse.

In Summe führen die RSI-Bewertung, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung der Voxeljet-Aktie als "Neutral" bis "Schlecht".