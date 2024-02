Vow Green Metals Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Vow Green Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,13 EUR weicht somit um -31,58 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,17 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -23,53 Prozent entspricht und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vow Green Metals-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 73,39 Punkte, was bedeutet, dass Vow Green Metals momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,1, was darauf hindeutet, dass Vow Green Metals weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengefasst wird die Vow Green Metals-Aktie unterm Strich mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurden von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen für Vow Green Metals abgegeben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vow Green Metals in Social Media. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie dadurch mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.