Vow Green Metals Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Vow Green Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,2 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.1645 EUR, was einem Unterschied von -17,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,18 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,61 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vow Green Metals-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Vow Green Metals zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Signale. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Vow Green Metals als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vow Green Metals-Aktie weist einen Wert von 56 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sie auch hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vow Green Metals.