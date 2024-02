Vow Green Metals Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse von Vow Green Metals-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,19 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,1625 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,17 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie von Vow Green Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen zu Vow Green Metals geäußert wurden. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vow Green Metals liegt bei 44,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt. Daher erhält die Aktie von Vow Green Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".