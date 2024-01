Vow Green Metals Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Diskussionen rund um Vow Green Metals auf den sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen ein deutlich positives Signal ausgesandt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. In Anbetracht dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Vow Green Metals bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz basiert auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. In diesem Zusammenhang zeigt Vow Green Metals interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Vow Green Metals beträgt der 7-Tage-RSI 46,53 Punkte, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 51,52 Punkten im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vow Green Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,173 EUR weicht davon um -13,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,18 EUR, was einer Abweichung von -3,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Vow Green Metals-Aktie damit eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung, eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf das Sentiment und Buzz sowie eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des Relative Strength Index und der technischen Analyse.