Vow Green Metals Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Vow Green Metals wurde in den vergangenen zwei Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion anhand der verschiedenen Kommentare und Beiträge feststellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Außerdem wurden in letzter Zeit hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. In der Zusammenfassung sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf diesem Niveau daher als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Vow Green Metals derzeit bei 0,2 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0.1485 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -25,75 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,18 EUR, was einer Differenz von -17,5 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Vow Green Metals-Aktie darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des 7-Tage-RSI liegt dieser momentan bei 42,98 Punkten, was bedeutet, dass die Vow Green Metals-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 60,12, was ebenfalls bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt erhält Vow Green Metals eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Vow Green Metals-Aktie in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Vow Green Metals somit als "Neutral"-Wert eingestuft.