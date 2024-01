Vow Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "vow":

Das Stimmungs- und Diskussionsniveau rund um die Aktie von Vow Asa wurde eingehend analysiert, um ein langfristiges Bild der Stimmungslage zu erhalten. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Vow Asa zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Vow Asa derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,16 NOK, während der aktuelle Kurs der Aktie (11,64 NOK) um -11,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,88 NOK führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für eine Zeitspanne von 7 Tagen liegt bei 36,25, während der RSI25 für 25 Tage bei 64,17 liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Vow Asa in Bezug auf die Stimmungslage und die technische Analyse eine neutrale Bewertung.