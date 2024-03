Vow Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Vow Asa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 12,5 NOK verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt bei 7,51 NOK, was einer Abweichung von -39,92 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 10,27 NOK liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -26,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 79,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Vow Asa-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 72,28 Punkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Vow Asa-Aktie als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Vow Asa-Aktie als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Anleger-Stimmung bei Vow Asa ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen. Negative Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Vow Asa-Aktie demnach ein "Schlecht"-Rating basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.