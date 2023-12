Vow Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Vow Asa-Aktie zeigt mittels des gleitenden Durchschnitts eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 13,16 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 11,64 NOK liegt, was einem Unterschied von -11,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (11,88 NOK) ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt (-2,02 Prozent).

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt der Wert bei 36,25 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 64,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Vow Asa-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger in den vergangenen zwei Wochen eher neutral gegenüber Vow Asa eingestellt waren. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Vow Asa zeigt eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.