Vow Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Vow Asa hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet und liegt derzeit 9,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -21,32 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Vow Asa wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Negative Diskussionen wurden an einem Tag aufgezeichnet, an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Vow Asa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Vow Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Vow Asa als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 65,19 und bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.