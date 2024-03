Vow Aktie: War die Aufregung umsonst?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Vow Asa in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab an zwei Tagen eine hauptsächlich negative Diskussion, während es keine positiven Äußerungen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Vow Asa daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Vow Asa mit 7,01 NOK mittlerweile um -28,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -43,42 Prozent beläuft. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine Einschätzung als "Schlecht" für die beiden Zeiträume.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Vow Asa ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Anhand des Relative Strength-Index (RSI) ist die Vow Asa aktuell mit dem Wert 51,82 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 71, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung als "Schlecht".