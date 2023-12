Vow Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "vow":

Die technische Analyse für die Vow Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 13,24 NOK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,4 NOK liegt, was einer Abweichung von -13,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 12,04 NOK weist auf eine Abweichung von -5,32 Prozent hin. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vow Asa-Aktie zeigt auf, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 45 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Vow Asa in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Vow Asa festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.