Vow Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Eine Analyse der Internet-Kommunikation hat ergeben, dass die Stimmung und das Buzz rund um Vow Asa in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einem Wert von 68,48 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 47,2 für 25 Tage ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die technische Analyse der Vow Asa-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 13,32 NOK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,56 NOK, was einen Unterschied von -13,21 Prozent bedeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 12,2 NOK (ein Unterschied von -5,25 Prozent) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Somit erhält die Vow Asa-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Vow Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.