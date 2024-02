Vow Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Vow Asa-Aktie ergab, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12,68 NOK verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 9,71 NOK gehandelt wurde, was einem Abstand von -23,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,89 NOK, was einer Differenz von -10,84 Prozent entspricht, und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Aktivität der Diskussionen ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf dieser Grundlage wird der langfristigen Stimmungsbild der Vow Asa-Aktie daher die Note "Neutral" verliehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutlich positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Vow Asa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 73,6 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.