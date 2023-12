Vossloh löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Vossloh-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 9, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

Die charttechnische Bewertung des aktuellen Kurses der Vossloh-Aktie von 42,05 EUR zeigt, dass die Aktie mit 4,55 Prozent Entfernung vom GD200 (40,22 EUR) ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 39,21 EUR, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +7,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Vossloh-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der gleichen Branche ("Maschinen") hat die Vossloh-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da sie unter dem Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Vossloh ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt hat sich ebenfalls mit den positiven Themen rund um Vossloh beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.