Vossloh-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Vossloh-Aktie wird derzeit aus verschiedenen technischen Analysen bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 60,27, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 48, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Vossloh-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -5,3% im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und 4,47% unter dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Dies führt zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 40,21 EUR liegt und die Aktie selbst bei 40,2 EUR gehandelt wird. Die Abstände zum GD200 und GD50 führen ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung.

Insgesamt wird die Vossloh-Aktie in verschiedenen Kategorien als "neutral" oder "schlecht" eingestuft, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Branchenvergleich.