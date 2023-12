Vossloh Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu beurteilen. Bei Vossloh beträgt das aktuelle KGV 16, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Vossloh ist insgesamt positiv, wie in den Diskussionsforen und sozialen Medien deutlich wird. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Vossloh in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 6 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,75 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von Vossloh um 3,93 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die Vossloh-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,24 EUR, während der Kurs der Aktie (41,9 EUR) um +4,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 39,29 EUR, was einer Abweichung von +6,64 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.