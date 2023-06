Vossloh Aktie wieder über 40,00 EUR. Bringt Prognoseerhöhung mehr als die aktuell Plus 2,5%?

Q1 Zahlen Rekord für Vossloh.

Mit einem Auftragseingang von 344,9 Mio EUR lag man nur leicht unter dem Rekordwert des Vorjahres von 378,2 Mio EUR, in dem unter anderem zwei Großaufträge aus China mit einem Volumen von insgesamt rund 90 Mio eUR enthalten waren. Und so erreicht der Auftragsbestand zum Ende des Berichtszeitraums einen neuen historischen Höchstwert und beträgt 868,6 Mio EUR nach 772,4 Mio EUR zum Vorjahresstichtag.

Umsatz und EBIT kräftig gesteigert.



In Q1 belief sich der Umsatz von Vossloh auf 256,3 Mio EUR – Plus 15,4 % gegenüber Vorjahr. Damit erzielte Vossloh im Infrastrukturgeschäft den höchsten Umsatzwert in einem Auftaktquartal in der Unternehmensgeschichte. Zur positiven Entwicklung trugen alle Geschäftsbereiche bei, wobei der Geschäfts­bereich Lifecycle Solutions mit einem Plus von 56,9 % das prozentual stärkste Wachstum aufwies. Und das EBIT lag imQ1 mit 14,0 Mio EUR deutlich über den 8,1 Mio EUR des Vorjahreszeitraums. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,6 % auf 5,5 %.

„Wir sind mit den beeindruckenden Ergebnissen im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2023 sehr zufrieden.

Beim Auftragseingang können wir den dritthöchsten Wert innerhalb eines Quartals, beim Auftragsbestand gar den höchsten Wert ausweisen, der in unserer bisherigen Unternehmensgeschichte verzeichnet wurde. Der Umsatz erreicht ebenfalls einen Rekordwert und beim EBIT erzielten wir einen beachtlichen Anstieg um rund 74 %. Angesichts der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen ist das eine hervorragende Leistung“, sagte Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, bei Vorlage der Q1 Zahlen Ende April. Und ergänzte: „Wir haben uns für das laufende und die kommenden Jahre viel vorgenommen und setzen mit dem starken ersten Quartal unseren Erfolgskurs nahtlos fort. Als Unternehmen sind wir herausragend aufgestellt, um mit Innovationskraft, Kompetenz und unermüdlichem Fleiß Werte für unsere weltweiten Kunden zu schaffen und einen signifikanten Beitrag zu nachhaltiger Mobilität zu leisten.“