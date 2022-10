Vossloh Aktie unbeeindruckt von Prognosepräzisierung „am oberen Ende“ – Nachhaltigkeit inclusive

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":



Vossloh Aktie Revival? Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107), ein traditionsreicher und weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bahninfrastruktur, blickte auf ein Geschäftsjahr 2021 zurück, dass höhere Umsatz- Wachstumsraten auswiess, als erwartet.

Aber das Auftrags-Wachstum gefiel nicht allen. Bei der Vossloh Aktie, die lange in einem Kurstunnel zwischen 40,00 und 50,00 EUR gefangen schien, führten die Bilanzzahlen und insbesondere die Börsenschwäche wegen des Kriegs in der Ukraine zu einem „Ausbrechen“ gen Süden. Auch wenn 6 von 7 covernden Analysten ein BUY-Rating abgeben, und einer immerhin ein HOLD tut sich seit Monaten wenig beim Kurs, nur um aktuell mit 34,25 EUR gerade mal gut 10% über52-Wochen-Tief zu handeln. Da hilft auch ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR der Analysten wenig. Im Kurs scheint der Wurm zu stecken. Auch wenn heute die Analysten der Deutschen Bank ihr BUY mit Kursziel 45,00 aufgrund der guten Neunmonatszahlen bestätigten. Ebenso äusserte sich heute Warburg mit bestätigtem BUY und 43,00 EUR Kursziel. Die noch im Februar gesehenen Kurse weit über 40,00 EUR scheinen erstmal in weiterer Ferne zu liegen. Vielleicht sieht man möglicherweise gerade Einstiege in ein grundsolides Unternehmen der Old Economy mit Nachhaltigkeitselementen.

Strake vorläufige Q3-Zahlen lassen Prognoseerreichung am „oberen Rand“ zu – Stimung für die Vossloh Aktie? Wenig Resonanz.

So rechnet der Vorstand der Vossloh nun mit einem Umsatz zwischen 1,0 Mrd und 1,05 Mrd EUR, während die zuletzt kommunizierte Erwartung in einem Korridor zwischen 0,95 Mrd und 1,05 Mrd EUR lag. Mit Blick auf die Profitabilität rechnet Vossloh im Gesamtjahr nun mit einer EBITDA-Marge zwischen 12,0% und 12,5% beziehungsweise einer EBIT-Marge zwischen 7,0% und 7,5%. Zuletzt wurde eine EBITDA-Marge zwischen 11,5% und 13,5% und eine EBIT-Marge zwischen 6,0% und 8,0% prognostiziert.

Offensichtlich Energie- un dRohstoffkosten im Griff

„Die Stärke von Unternehmen und die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen zeigen sich am besten unter schwierigen Rahmenbedingungen. In einer Zeit, die geprägt ist von massiv gestörten Lieferketten, enormen Kostensteigerungen auf der Beschaffungsseite sowie einem hohen Maße an weltpolitischer Unsicherheit erweist sich Vossloh als hochgradig krisenfest. 2022 werden wir zum ersten Mal in der Firmengeschichte im Bereich der Bahninfrastruktur mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften bei einer Profitabilität, die nahezu das Niveau des Vorjahres erreicht – und dies, obwohl wir insbesondere steigende Material- und Energiekosten nur zum Teil beziehungsweise erst zeitversetzt an unsere Kunden weiterreichen können.

Ermöglicht wird das nicht zuletzt durch unsere weltweite Aufstellung, die technologische Führerschaft in nahezu allen Bereichen unseres Geschäfts, unser differenzierendes Systemverständnis für den Fahrweg Schiene, unsere Innovationskraft sowie permanente Effizienzsteigerungen. Als führender Anbieter von infrastrukturseitigen Lösungen für schienengebundene und damit grüne Mobilität adressieren wir einige der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Auf dieser Basis wird Vossloh auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten profitabel wachsen und seine Marktposition weiter ausbauen“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG.

Q3 Zahlen geben Zuversicht

Den Optimismus schöpft der Vorstand der Vossloh AG auch aus den starken Q3-Zahlen, die vorläufigen Charakter haben: Im Quartal hat man einen Umsatz von 279,8 Mio EUR (Vorjahr: 235,8 Mio) und ein EBITDA von 39,0 Mio EUR (Vorjahr: 32,4 Mio) beziehungsweise ein EBIT von 26,1 Mio EUR (Vorjahr: 19,8 Mio) erzielt. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 13,9 % (Vorjahr: 13,7 %) beziehungsweise einer EBIT-Marge von 9,3 % (Vorjahr: 8,4 %).

Zukunftsfähig – EU-Taxonomie untermauert Geschäftsmodell von Vossloh

Im Geschäftsjahr 2021 wurde erstmalig die EU-Taxonomieverordnung – ein normiertes Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten – angewendet. Im Ergebnis kam Vossloh im Geschäftsjahr 2021 für die zu berichtenden taxonomiefähigen Umsatzerlöse auf einen hervorragenden Wert von 100 %. Damit Umsätze auch als taxonomiekonform eingestuft werden, müssen sie gemäß der einschlägigen Anforderungen in Verbindung mit elektrifizierten Bahnstrecken stehen, was letztlich nicht im Einflussbereich von Vossloh liegt. In Vorwegnahme einer offiziellen Berichtspflicht hat Vossloh diesen Wert bereits für das Geschäftsjahr 2021 ermittelt, und ein Ergebnis von beachtlichen 62 % erreicht. Gerade für Fonds, Pensionskassen und Grossinvestoren wird die Taxonomie immer wichtiger für die Investitionsentscheidungen – gute Karten für Vossloh auf Dauer. Und schaut man sich die Frotschritte im Bereich brennstoffzellenbetriebener Lokomotiven an, so sollten hier weitere „Pluspunkte“ zukünftig möglich sein.



