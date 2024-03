Vossloh Aktie: Das liegt auf Eis

Vossloh wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 17,21, was einen Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,3 bedeutet. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Vossloh ist insgesamt positiv, wie in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutlich wird. Positivität stand im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Vossloh im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,55 Prozent erzielt, was 1,35 Prozent unter dem Durchschnitt (4,9 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 6,13 Prozent, wobei Vossloh aktuell 2,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Vossloh beträgt derzeit 2,44 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Vossloh-Aktie in der Kategorie "Dividende" ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.