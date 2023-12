Vossloh Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich des Vossloh-Aktienkurses war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Themen überwogen. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen rund um das Unternehmen interessiert. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vossloh mit 2,69 Prozent nur leicht über dem Durchschnitt von 2,03 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" hat die Vossloh-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,25 Prozent erzielt, was 1,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,12 Prozent, wobei Vossloh 2,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall zeigt der RSI7 einen Wert von 30,19 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 39,26, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Vossloh-Aktie aufgrund des positiven Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung, während die Dividendenpolitik und die Aktienkursentwicklung zu neutralen Bewertungen führen.