Vossloh Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Vossloh Aktie: Analyse zeigt Unterperformance in verschiedenen Bereichen

Der Aktienkurs von Vossloh verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 5,41 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -4,16 Prozent für Vossloh führt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5 Prozent erzielte, liegt Vossloh mit 3,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten wird Vossloh im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 16,64, was einen Abstand von 46 Prozent zum Branchen-KGV von 31,09 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Vossloh eine Dividendenrendite von 2,69 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Vossloh Aktie bei 40,13 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 41 EUR, was einen Abstand von +2,17 Prozent zur Linie bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 40,56 EUR, was einer Differenz von +1,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.