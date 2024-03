Vossloh Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Maschinenbaukonzern Vossloh wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,36 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Vossloh mit einer Dividende von 2,44 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,05 %. Die Differenz von 0,61 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Vossloh lassen auf eine neutrale Einstufung schließen. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen nur geringfügige Abweichungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Vossloh derzeit in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, sowohl auf fundamentalen als auch auf technischen Basis.