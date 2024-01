Vossloh Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Vossloh-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 51,16 und der Wert für den RSI25 liegt bei 40,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Ranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Vossloh ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,64 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem Abstand von 47 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 31 kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Vossloh als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der GD200 des Wertes verläuft bei 40,25 EUR, während der Kurs der Aktie (41,75 EUR) um +3,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 39,65 EUR, was einer Abweichung von +5,3 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".