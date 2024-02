Vossloh Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Vossloh-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vossloh-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 46,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 48,24, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite beträgt 2,44 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Vossloh-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Vossloh derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 40,1 EUR, während der Aktienkurs bei 41,25 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,87 Prozent entspricht. Das entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 40,82 EUR, was einer Abweichung von +1,05 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen bei Vossloh. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Vossloh-Aktie.