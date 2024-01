Vossloh Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Vossloh wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von 1,25 Prozent bewertet, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei 8,25 Prozent, wobei Vossloh mit 6,99 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber die Diskussion drehte sich zuletzt verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vossloh. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vossloh liegt mit einem Wert von 16,64 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen", der bei 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich als "günstig" betrachtet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird die Vossloh derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 40,25 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (41,75 EUR) um +3,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Bewertung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 39,65 EUR, was einer Abweichung von +5,3 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.