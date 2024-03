Vossloh Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Vossloh als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vossloh-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,63, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,65, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking lautet somit "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte Vossloh in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,55 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 6,9 Prozent, was bedeutet, dass Vossloh in diesem Vergleich eine Underperformance von -3,35 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,23 Prozent, und Vossloh erreichte 1,68 Prozent weniger als diesen Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Vossloh aktuell 2, was eine negative Differenz von -0,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Vossloh von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei berücksichtigt. Bei Vossloh zeigt sich eine deutlich geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in der Diskussionsintensität führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.