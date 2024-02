Vossloh Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Vossloh-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 40,6 EUR gehandelt, was einer Entfernung von +1,27 Prozent vom GD200 (40,09 EUR) entspricht. Dieses "Neutral"-Signal aus charttechnischer Sicht wird durch den GD50 bestätigt, der einen Kurs von 40,94 EUR aufweist, was einem Abstand von -0,83 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vossloh besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Vossloh auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Vossloh-Aktie. Der RSI7 beträgt 73,33, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 53,15 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Hier zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.